Украина получит от Всемирного банка еще 4,8 млрд дол. Фото: Денис Шмыгаль

https://racurs.ua/n201453-vsemirnyy-bank-vydelit-ukraine-4-8-mlrd-dol-shmygal.html

Ракурс

Україна отримає нове фінансування від Світового банку.

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Українському уряду перерахують 4,8 млрд дол. — це допомога, яку фінансують Сполучені Штати Америки та партнери з розвитку. Кабінет міністрів сьогодні ухвалив рішення, яке дозволить залучити ці кошти в межах проекту PEACE. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

Вдячні нашим союзникам за цю підтримку, яка буде направлена на ключові соціальні та гуманітарні програми, — зазначив він.

Глава уряду додав, що від початку повномасштабної війни Україна залучила понад 100 млрд дол. зовнішнього фінансування.

Нагадаємо, 13 листопада Сполучені Штати Америки перерахували Україні 1,35 млрд дол. грантової допомоги. Вашингтон спрямував фінансування через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та у координації з Міністерством фінансів та Державним департаментом США. Український прем'єр Денис Шмигаль заявив, що ці гроші направили на пріоритетні гуманітарні та соціальні програми.