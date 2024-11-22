В Украине продолжаются отключения электроэнергии

https://racurs.ua/n201459-odnu-ochered-otklucheniy-budut-primenyat-23-noyabrya-ukrenergo.html

Ракурс

В Україні завтра, 23 листопада, продовжать застосовувати графіки відключень електроенергії.

.

Про це повідомляє прес-служба Укренерго.

Завтра, 23 листопада, час застосування і обсяг обмежень будуть такими: 8:00 — 22:00 — одна черга відключень, — вказано в повідомленні.

У компанії зазначили, що час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись протягом доби.

Актуальну інформацію про графіки відключень дізнавайтесь на сайті та офіційних сторінках вашого обленерго, — додали в «Укренерго».

Українців закликають не вмикати кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.