Одну чергу відключень застосовуватимуть 23 листопада — Укренергоhttps://racurs.ua/ua/n201459-odnu-chergu-vidkluchen-zastosovuvatymut-23-lystopada-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні завтра, 23 листопада, продовжать застосовувати графіки відключень електроенергії.
Про це повідомляє прес-служба Укренерго.
Завтра, 23 листопада, час застосування і обсяг обмежень будуть такими: 8:00 — 22:00 — одна черга відключень, — вказано в повідомленні.
У компанії зазначили, що час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись протягом доби.
Актуальну інформацію про графіки відключень дізнавайтесь на сайті та офіційних сторінках вашого обленерго, — додали в «Укренерго».
Українців закликають не вмикати кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.
Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада, — зазначили в «Укренерго».