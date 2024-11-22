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Ракурс
В Україні тривають відключення електроенергії

Одну чергу відключень застосовуватимуть 23 листопада — Укренерго

22 лис 2024, 17:55
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В Україні завтра, 23 листопада, продовжать застосовувати графіки відключень електроенергії.


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Про це повідомляє прес-служба Укренерго.

Завтра, 23 листопада, час застосування і обсяг обмежень будуть такими: 8:00 — 22:00 — одна черга відключень, — вказано в повідомленні.

У компанії зазначили, що час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись протягом доби.

Актуальну інформацію про графіки відключень дізнавайтесь на сайті та офіційних сторінках вашого обленерго, — додали в «Укренерго».

Українців закликають не вмикати кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.

Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада, — зазначили в «Укренерго».

Джерело: Ракурс


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