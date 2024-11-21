росія пошкодила три з п’яти теплоелектростанцій ДТЕК, - Reuters

https://racurs.ua/ua/n201431-rosiya-poshkodyla-try-z-p-yaty-teploelektrostanciy-dtek-reuters.html

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16−17 листопада росія пошкодила три з п’яти теплоелектростанцій ДТЕК.

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Як пише агенція Reuters, незрозуміло, скільки часу знадобиться для їх повного відновлення. Наразі одна зі станцій повністю відключена.

Нагадаємо, що після паузи у великих ударах по енергомережі росія в неділю здійснила залп із понад 200 ракет і безпілотників і знову викликала занепокоєння з приводу і без того послабленої енергетичної системи. У четвер, 21 листопада, у Києві випав перший сніг.

Вперше оприлюднивши подробиці пошкодження ДТЕК, джерело повідомило, що пошкоджено три електростанції, одна досі повністю не працює, і неясно, скільки часу знадобиться для їх повного ремонту.

Джерело повідомило, що два об'єкти, які були частково пошкоджені, відновили часткове виробництво електроенергії.

Reuters пише, що президент Володимир Зеленський заявив у неділю, що були ураження енергетичної інфраструктури, але не уточнив подробиць. Київ часто приховує інформацію про масштаби збитків, щоб росія не використовувала ці дані для кращої адаптації своїх майбутніх нападів.

Один чиновник з енергетики, який відмовився називатися, підтвердив агентству Reuters, що в неділю були атаковані й пошкоджені об'єкти, що виробляють електроенергію, і сказав, що цілями також були розподільні станції.

У понеділок представники енергетики оголосили, що вперше за кілька місяців по всій країні будуть багатогодинні відключення електроенергії, що нагадує про першу зиму війни, коли відключення води та електроенергії іноді тривали днями.

Українські офіційні особи кажуть, що росія накопичила сотні ракет для проведення нових атак, але застерегли від прогнозів, які, на їхню думку, грають на руку росії та створюють відчуття паніки.

Джерело відмовилося розкрити цифри щодо втрати потужності, заявивши, що вони занадто чутливі.

Максим Тимченко, генеральний директор ДТЕК, заявив, що в неділю було завдано «серйозних збитків», і закликав західних союзників України поставити більше ППО, щоб запобігти подальшим руйнуванням.

Раніше компанія заявляла, що до недільної атаки ДТЕК відновив приблизно половину потужностей, які були до початку страйків у березні.

ДТЕК має шість теплових електростанцій на підконтрольній уряду Ураїни території. Але одну з них, у східному містечку Курахове на сході країни, що охоплює бойові дії, і до якого наближаються російські війська, було демонтовано, щоб його частини можна було використати для ремонту інших об'єктів.

На теплові станції, що працюють на вугіллі та газі, традиційно припадає третина загальних потреб країни в електроенергії, основну частину якої забезпечують дев’ять енергоблоків трьох АЕС на підконтрольній Києву території.