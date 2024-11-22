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Российские дроны 22 ноября массированно атаковали Украину, фото: mukachevo.net
На Черкащине падение дрона повредило два жилых дома — ОВАhttps://racurs.ua/n201462-na-cherkaschine-padenie-drona-povredilo-dva-jilyh-doma-ova.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 22 листопада, протягом дня тероризували Черкащину з повітря.
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У регіоні захисники України збили, за попередніми даними, сім ворожих дронів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Найголовніше — в усіх випадках минулось без потерпілих. Однак через падіння дрона в Черкаському районі пошкоджено дахи й вікна двох житлових будинків і стількох господарських споруд. Обстеження території триває, — зазначив Табурець.
Нагадаємо, впродовж 22 листопада Сили ППО України збили загалом 64 ворожі безпілотники, переважно у центрі країни та у північно-східних регіонах.
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