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Російські дрони 22 листопада масовано атакували Україну, фото: mukachevo.net
На Черкащині падіння дрона пошкодило два житлові будинки — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n201462-na-cherkaschyni-padinnya-drona-poshkodylo-dva-jytlovi-budynky-ova.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 22 листопада, протягом дня тероризували Черкащину з повітря.
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У регіоні захисники України збили, за попередніми даними, сім ворожих дронів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Найголовніше — в усіх випадках минулось без потерпілих. Однак через падіння дрона в Черкаському районі пошкоджено дахи й вікна двох житлових будинків і стількох господарських споруд. Обстеження території триває, — зазначив Табурець.
Нагадаємо, впродовж 22 листопада Сили ППО України збили загалом 64 ворожі безпілотники, переважно у центрі країни та у північно-східних регіонах.