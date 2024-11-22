Уничтожение российской бронетехники, скриншот видео

https://racurs.ua/n201463-chetyre-rossiyskih-tanka-za-sutki-unichtojili-drony-pogranichnikov-video.html

Ракурс

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів бригади «Помста» Держприкордонслужби знищила чотири ворожі танки за добу.

.

Відповідне відео у своєму Telegram-каналі сьогодні, 22 листопада, опублікував міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Прикордонна комендатура розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів «Фенікс» працює на Харківщині, Донеччині та Луганщині та демонструє ефективні результати прицільної роботи по ворогу, — розповів він.

Зазначається, що лише протягом листопада: