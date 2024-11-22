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Знищення російської бронетехніки, скріншот відео
Чотири російські танки за добу знищили дрони прикордонників (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n201463-chotyry-rosiyski-tanky-za-dobu-znyschyly-drony-prykordonnykiv-video.htmlРакурс
Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів бригади «Помста» Держприкордонслужби знищила чотири ворожі танки за добу.
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Відповідне відео у своєму Telegram-каналі сьогодні, 22 листопада, опублікував міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Прикордонна комендатура розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів «Фенікс» працює на Харківщині, Донеччині та Луганщині та демонструє ефективні результати прицільної роботи по ворогу, — розповів він.
Зазначається, що лише протягом листопада:
- бійці комендатури вразили близько 250 окупантів;
- бомбери та FPV-дрони поцілили 10 танків, РСЗВ «Град», 2 САУ, 16 одиниць іншої бронетехніки, 40 складів з боєприпасами та пальним, два човни, майже 25 гармат та мінометів.