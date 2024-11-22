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Украинским военнопленным запрещают писать письма на украинском языке

Пленным украинцам россияне не позволяют писать письма на родном языке — ГУР

22 ноя 2024, 20:35
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Українським військовополоненим росіяни не дозволяють писати листи українською мовою.


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Це на форумі, присвяченому роковинам російсько-української війни та напередодні Дня памʼяті жертв Голодоморів, розповів представник розвідки Андрій Юсов, повідомляє видання «Новини.LIVE».

Юсов назвав це геноцидом, а також вказав на порушення Женевських конвенцій щодо полонених українців.

Якщо це не геноцид, то що? Коли хтось у світі на рівні державних експертів сьогодні говорить: «Давайте будемо нейтральними й припинимо стріляти», — це свідоме виправдання геноциду та воєнних злочинів рф і намагання поставити жертву й агресора на одну позицію, — наголосив він.

Джерело: «Новини.LIVE»

Источник: Ракурс


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