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Украинским военнопленным запрещают писать письма на украинском языке
Пленным украинцам россияне не позволяют писать письма на родном языке — ГУРhttps://racurs.ua/n201464-plennym-ukraincam-rossiyane-ne-pozvolyaut-pisat-pisma-na-rodnom-yazyke-gur.htmlРакурс
Українським військовополоненим росіяни не дозволяють писати листи українською мовою.
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Це на форумі, присвяченому роковинам російсько-української війни та напередодні Дня памʼяті жертв Голодоморів, розповів представник розвідки Андрій Юсов, повідомляє видання «Новини.LIVE».
Юсов назвав це геноцидом, а також вказав на порушення Женевських конвенцій щодо полонених українців.
Якщо це не геноцид, то що? Коли хтось у світі на рівні державних експертів сьогодні говорить: «Давайте будемо нейтральними й припинимо стріляти», — це свідоме виправдання геноциду та воєнних злочинів рф і намагання поставити жертву й агресора на одну позицію, — наголосив він.
Джерело: «Новини.LIVE»
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