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Українським військовополоненим забороняють писати листи українською мовою
Полоненим українцям росіяни не дозволяють писати листи рідною мовою — ГУРhttps://racurs.ua/ua/n201464-polonenym-ukrayincyam-rosiyany-ne-dozvolyaut-pysaty-lysty-ridnou-movou-gur.htmlРакурс
Українським військовополоненим росіяни не дозволяють писати листи українською мовою.
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Це на форумі, присвяченому роковинам російсько-української війни та напередодні Дня памʼяті жертв Голодоморів, розповів представник розвідки Андрій Юсов, повідомляє видання «Новини.LIVE».
Юсов назвав це геноцидом, а також вказав на порушення Женевських конвенцій щодо полонених українців.
Якщо це не геноцид, то що? Коли хтось у світі на рівні державних експертів сьогодні говорить: «Давайте будемо нейтральними й припинимо стріляти», — це свідоме виправдання геноциду та воєнних злочинів рф і намагання поставити жертву й агресора на одну позицію, — наголосив він.
Джерело: «Новини.LIVE»
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