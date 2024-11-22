В Киеве частично не работает система оповещения, фото: Кобеляцкая территориальная община

https://racurs.ua/n201466-v-kieve-iz-za-avarii-kommunikaciy-ne-rabotaet-sistema-opovescheniya-o-vozdushnoy-trevoge-kmva.html

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У Києві, у зв’язку з аварією певних комунікацій, тимчасово не працює система оповіщення населення про сигнали повітряної тривоги в окремих частинах Святошинського та Шевченківського районів міста.

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В інших районах міста система оповіщення працює в штатному режимі. Про це сьогодні, 22 листопада, ввечері повідомила прес-служба КМВА.

Для забезпечення інформування громадян, підрозділи нацполіції та ДСНС здійснюватимуть оповіщення населення за допомогою гучномовців, згідно спільно розробленого плану, — вказано в повідомленні.

У КМВА зазначили, що жителі міста також можуть слідкувати за оголошеннями повітряних тривог у:

Telegram-каналі КМВА;

застосунку «Київ Цифровий»;

офіційному застосунку «Тривога».