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В Киеве частично не работает система оповещения, фото: Кобеляцкая территориальная община
В Киеве из-за аварии коммуникаций не работает система оповещения о воздушной тревоге — КМВАhttps://racurs.ua/n201466-v-kieve-iz-za-avarii-kommunikaciy-ne-rabotaet-sistema-opovescheniya-o-vozdushnoy-trevoge-kmva.htmlРакурс
У Києві, у зв’язку з аварією певних комунікацій, тимчасово не працює система оповіщення населення про сигнали повітряної тривоги в окремих частинах Святошинського та Шевченківського районів міста.
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В інших районах міста система оповіщення працює в штатному режимі. Про це сьогодні, 22 листопада, ввечері повідомила прес-служба КМВА.
Для забезпечення інформування громадян, підрозділи нацполіції та ДСНС здійснюватимуть оповіщення населення за допомогою гучномовців, згідно спільно розробленого плану, — вказано в повідомленні.
У КМВА зазначили, що жителі міста також можуть слідкувати за оголошеннями повітряних тривог у:
- Telegram-каналі КМВА;
- застосунку «Київ Цифровий»;
- офіційному застосунку «Тривога».
Орієнтовний час відновлення системи — 25 листопада, — додали в КМВА.
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