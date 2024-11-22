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Ракурс
У Києві частково не працює система оповіщення, фото: Кобеляцька територіальна громада

У Києві через аварію комунікацій не працює система оповіщення про повітряну тривогу — КМВА

22 лис 2024, 21:28
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У Києві, у зв’язку з аварією певних комунікацій, тимчасово не працює система оповіщення населення про сигнали повітряної тривоги в окремих частинах Святошинського та Шевченківського районів міста.


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В інших районах міста система оповіщення працює в штатному режимі. Про це сьогодні, 22 листопада, ввечері повідомила прес-служба КМВА.

Для забезпечення інформування громадян, підрозділи нацполіції та ДСНС здійснюватимуть оповіщення населення за допомогою гучномовців, згідно спільно розробленого плану, — вказано в повідомленні.

У КМВА зазначили, що жителі міста також можуть слідкувати за оголошеннями повітряних тривог у:

  • Telegram-каналі КМВА;
  • застосунку «Київ Цифровий»;
  • офіційному застосунку «Тривога».

Орієнтовний час відновлення системи — 25 листопада, — додали в КМВА.

Джерело: Ракурс


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