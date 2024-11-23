Новоизбранный президент США Дональд Трамп. Фото:

https://racurs.ua/n201471-tramp-opredelilsya-so-specpredstavitelem-po-ukraine-smi-nazvali-imya-kandidata.html

Ракурс

Новообраний президент США Дональд Трамп визначився з кандидатом на посаду спеціального посланця у питаннях врегулювання війни в Україні.

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Наразі такої посади не існує, однак Трамп серйозно розглядає можливість її створення. Спецпредставником можуть призначили Річарда Гренелла. Свого часу він був послом США в Європі, а упродовж 2017−2021 років очолював Національну розвідку. Водночас остаточне рішення ще не ухвалене, і не виключено, що Гренелл може відмовитися від цієї ролі. Про це повідомило Reuters із посиланням на джерела.

Гренелл раніше висловлювався про створення «автономних зон» як спосіб врегулювання конфлікту, а також виступав проти негайного вступу України до НАТО.

Однак зазначається, що Гренелл має багатий дипломатичний досвіді та знаннях європейських справ. Раніше він також був спеціальним посланцем президента США у переговорах між Сербією та Косово.

Нагадаємо, Дональд Трамп пропонує юриста Метью Вітакера на посаду посла США при НАТО. Новообраний президент США вважає, що Вітакер є «сильним воїном і вірним патріотом, який просуватиме та захищатиме інтереси США».

Джерело: Reuters