Трамп запропонував кандидатуру на посаду посла США при НАТО

https://racurs.ua/ua/n201398-tramp-zaproponuvav-kandydaturu-na-posadu-posla-ssha-pry-nato.html

Ракурс

Дональд Трамп пропонує юриста Метью Вітакера на посаду посла США при НАТО.

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У заяві Трамп сказав, що Вітакер є «сильним воїном і вірним патріотом, який просуватиме та захищатиме інтереси США».

Раніше він ніколи не був залученим у сферу зовнішньої політики чи національної безпеки, тому його політичні погляди невідомі, кажуть представники Демократичної партії.

� NEW: President Trump announces the nomination of @MattWhitaker46 to be U.S. Ambassador to NATO. pic.twitter.com/289AxL0GNm — Trump War Room (@TrumpWarRoom) November 20, 2024

Меттью Вітакер виконував обов’язки генерального прокурора близько трьох місяців під час першого президенства Трампа — тоді він критикував розслідування спецпрокурора про ймовірну змову Трампа з Росією з метою впливу на вибори 2016 року.

Раніше він також був прокурором США в Південному окрузі Айови в адміністрації президента Джорджа Буша.