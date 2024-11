Трамп запропонував кандидатуру на посаду посла США при НАТО

Дональд Трамп пропонує юриста Метью Вітакера на посаду посла США при НАТО.

У заяві Трамп сказав, що Вітакер є «сильним воїном і вірним патріотом, який просуватиме та захищатиме інтереси США».

Раніше він ніколи не був залученим у сферу зовнішньої політики чи національної безпеки, тому його політичні погляди невідомі, кажуть представники Демократичної партії.

