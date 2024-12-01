Трамп обрав лояльного до нього прихильника конспірології на посаду голови ФБР

Трамп обрав лояльного прихильника конспірології на посаду голови ФБР

https://racurs.ua/ua/n201728-tramp-obrav-loyalnogo-pryhylnyka-konspirologiyi-na-posadu-golovy-fbr.html

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Дональд Трамп оголосив, що після вступу на посаду планує замінити чинного директора ФБР Крістофера Рея на Кеша Патела, відомого прихильника конспірологічних теорій про «глибинну державу».

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Він буде лояльним до новообраного президента, адже вже працював з Трампом під час його першого президенства.

Кеш — блискучий юрист, слідчий і борець за «Америку понад усе», який присвятив свою кар'єру викриттю корупції, захисту правосуддя і захисту американського народу, — заявив Трамп

Пател став відомим в орбіті Трампа в 2018 році, коли він працював помічником конгресмена Девіна Нуньєса, головного республіканця в комітеті з розвідки Палати представників на той час. Пател зіграв ключову роль у спробах Нуньєса дискредитувати розслідування ФБР щодо допомоги росії в передвиборчій кампанії Трампа в 2016 році.

44-річний син індійських емігрантів Пател також відомий своєю схильністю до поширення конспірологічних теорій. Він, зокрема, підтримував недоведені твердження про втручання «глибинної держави» у внутрішню політику США та звинувачення у фальсифікації президентських виборів 2020 року.

Такий вибір Трампа означає, що він хоче бачити на керівних посадах у правоохоронних органах та розвідці прихильників, які зможуть виконувати його вимоги та захистити його від можливих майбутніх перевірок.

Якщо сенатори схвалять кандидатуру, Пател замінить на посаді директора ФБР Крістофера Рея, якого Трамп призначив у 2017 році на 10-річний термін. Рей повинен або піти у відставку або бути звільненим Трампом, щоб звільнити місце для Патела.

Рей впав у немилість у обраного президента США, коли ФБР допомогло провести федеральне розслідування щодо поводження Трампа із секретними записами (справа була припинена).