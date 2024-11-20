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Ракурс
Трамп предложил кандидатуру на должность посла США при НАТО

Трамп предложил кандидатуру на должность посла США при НАТО

20 ноя 2024, 19:34
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Дональд Трамп пропонує юриста Метью Вітакера на посаду посла США при НАТО.


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У заяві Трамп сказав, що Вітакер є «сильним воїном і вірним патріотом, який просуватиме та захищатиме інтереси США».

Раніше він ніколи не був залученим у сферу зовнішньої політики чи національної безпеки, тому його політичні погляди невідомі, кажуть представники Демократичної партії.

Меттью Вітакер виконував обов’язки генерального прокурора близько трьох місяців під час першого президенства Трампа — тоді він критикував розслідування спецпрокурора про ймовірну змову Трампа з Росією з метою впливу на вибори 2016 року.

Раніше він також був прокурором США в Південному окрузі Айови в адміністрації президента Джорджа Буша.

Источник: Ракурс


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