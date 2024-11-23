Париж разрешил ВСУ бить по рф французскими ракетами. Фото:

https://racurs.ua/n201496-franciya-razreshila-ukraine-bit-po-rossii-raketami-v-celyah-samooborony.html

Ракурс

Франція дозволила Україні атакувати росію своїми далекобійними ракетами.

.

Збройні сили України можуть атакувати територію країни-агресора лише «в цілях самооборони». А в Заходу не має бути жодних «червоних ліній» у підтримці України. Про це міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив в інтерв’ю ВВС.

Дипломат не підтвердив, чи французька зброя вже використовувалася українськими Силами оборони.

На запитання про те, чи може це означати навіть участь армії Франції у бою, Барро заявив: «Ми не відкидаємо жодного варіанта».

Також міністр знову зазначив, Париж не проти запрошення України до НАТО й працює над тим, щоб союзники також були відкритими в цьому питанні.

Нагадаємо, 17 листопада французьке видання Le Figaro повідомило, що Франція та Британія слідом за США дозволили Україні використовувати свої далекобійні ракети SCALP/Storm Shadow для ударів по території рф. Однак згодом газета змінила тест публікації.

Джерело: ВВС