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Ракурс
Париж разрешил ВСУ бить по рф французскими ракетами. Фото:

Франция разрешила Украине бить по россии ракетами «в целях самообороны»

23 ноя 2024, 18:26
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Франція дозволила Україні атакувати росію своїми далекобійними ракетами.


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Збройні сили України можуть атакувати територію країни-агресора лише «в цілях самооборони». А в Заходу не має бути жодних «червоних ліній» у підтримці України. Про це міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив в інтерв’ю ВВС.

Дипломат не підтвердив, чи французька зброя вже використовувалася українськими Силами оборони.

На запитання про те, чи може це означати навіть участь армії Франції у бою, Барро заявив: «Ми не відкидаємо жодного варіанта».

Також міністр знову зазначив, Париж не проти запрошення України до НАТО й працює над тим, щоб союзники також були відкритими в цьому питанні.

Нагадаємо, 17 листопада французьке видання Le Figaro повідомило, що Франція та Британія слідом за США дозволили Україні використовувати свої далекобійні ракети SCALP/Storm Shadow для ударів по території рф. Однак згодом газета змінила тест публікації.

Джерело: ВВС

Источник: Ракурс


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