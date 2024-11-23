Президент Владимир Зеленский. Фото: ОП

https://racurs.ua/n201498-u-ukrainy-est-vse-shansy-zakonchit-voynu-v-2025-godu-zelenskiy.html

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Президент Володимир Зеленський заявив про великі шанси завершення війни у наступному році.

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Україна має всі шанси закінчити війну в 2025 році, а в січні мають бути зрозумілі пропозиції новообраного президента США Дональда Трампа щодо завершення війни. Київ також матиме план щодо завершення російсько-української війни. Про це президент Володимир Зеленський заявив 23 листопада під час 3-ї Міжнародної конференції Grain from Ukraine, передає «Інтерфакс-Україна».

Ми відкриті, ще раз скажу, і до речі, і лідерам африканських країн, і Азії, і арабських держав… Їхні пропозиції ми готові побачити. Також я хочу побачити пропозиції нового президента Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що ми ці пропозиції побачимо вже в січні. І я думаю, що в нас буде план щодо завершення цієї війни, — зазначив він.

Також глава держави висловив упевненість, що глобальний Південь буде на боці України і на боці закінчення війни, коли Сполучені Штати Америки матимуть сильнішу позицію.

Зеленський розповів, що його зустріч із Трампом залежить від багатьох речей, зокрема від легітимності її проведення. Однак він не виключив можливість проведення підготовчих зустрічей до інавгурації.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін поставив завдання витіснити ЗСУ з Курської області до 20 січня — дня інавгурації новобраного президента США Дональда Трампа. Главі рф важливо продемонструвати, що він нібито контролює ситуацію.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»