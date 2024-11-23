володимир путін наказав витіснити ЗСУ із Курщини. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n201495-putin-nakazav-vytisnyty-zsu-iz-kurschyny-do-inavguraciyi-trampa-zelenskyy.html

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Президент рф володимир путін поставив завдання витіснити ЗСУ з Курської області до 20 січня.

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Російському диктатору важливо продемонструвати, що він нібито контролює ситуацію. Саме тому він наказав армії витіснити Сили оборони України з Курщини до інавгурації новобраного президента США Дональда Трампа. Пре це президент Володимир Зеленський 23 листопада заявив журналістам під час 3-ї Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain from Ukraine.

Для путіна найголовніше — витіснити нас із Курської області. Всі ці історії, всі ці показники, удари новими ракетами, все це не просто так. Він поставив це завдання. Я впевнений, що він хоче нас витіснити до 20 січня. Для нього дуже важливо продемонструвати, що він контролює ситуацію. Він не контролює ситуацію, — зазначив він.

Глава держави поінформував, що найскладніша ситуація на фронті наразі спостерігається у Донецькій області. Тому росіяни сунуть уперед, щоб путін зміг відзвітувати про те, що виконав обіцянку й окупував увесь Донбас.

У нас одне з перехоплень на курському напрямку. Те, що він передає найімовірніше своєму командуванню особисті прохання, про те, що «доля СВО» тримається на Курській операції, — розповів Зеленський.

Нагадаємо, 13 листопада минуло 100 днів як Сили оборони України розпочали Курську операцію. За цей час ворог 11 тис. 578 разів обстріляв власну територію (пролунали 51 тис. 456 вибухів). Вони скидали на свої населені пункти КАБи та НАРи, вибухові пристрої з БпЛА, застосовували FPV-дрони.