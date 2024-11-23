МВД опубликовало тысячи уголовных дел о Голодоморе. Фото:

https://racurs.ua/n201502-mvd-opublikovalo-tysyachi-ugolovnyh-del-o-golodomore.html

Ракурс

Тисячі кримінальних справ про Голодомор опублікували українські правоохоронці.

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МВС разом із Музеєм Голодомору оцифрували 1 тис. 22 архівні кримінальні справи про канібалізм та понад 1 тис. випадків канібалізму часів Голодомору 1932−1933 років. На спеціальній карті можна відстежити географію випадків канібалізму, які радянські каральні органи зафіксували під час Голодомору 1932−1933 років. Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ.

За допомогою інструментів електронної мапи прослідковується, що поширення канібалізму чітко співпадає з географією найбільш постраждалих внаслідок Голодомору регіонів, яка раніше була визначена українськими науковцями, — зазначили в прес-службі міністерства.

Також на електронній мапі розмістили інформацію про документи, які радянська влада знищила в 1956 році.

Правоохоронці наголосили, що розсекречені дані доводять, що голод був свідомим інструментом упокорення українського народу.

В МВС додали, що переведення паперових документів архіву відомства в електронний формат ще тривають. Переглянути карту можна за цим посиланням.

Нагадаємо, в Центрі національного спротиву повідомляли, що напередодні дня вшанування жертв Голодомору росіяни розпочали репресії на окупованих територіях. Загарбники закликали повідомляти про всіх, хто запалюватиме свічки памʼяті 23 листопада, або проявляти інші ознаки скорботи.