Украина потеряла 40% территории в Курщине. Фото:

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Україна втратила понад 40% території Курської області.

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У серпні під час операції на КурщиніЗбройні сили України змогли захопити 1 тис. 376 кв. км. Однак з того часу російська армія здійснила низку контратак і повернули частину територій. Зараз українські війська контролюють лише близько 800 кв. км в Курській області. Про це повідомило Reuters із посиланням на джерело в Генштабі ЗСУ.

Зараз ми контролюємо приблизно 800 кв. км. Ми будемо утримувати цю територію стільки, скільки це буде доцільно з військового погляду, — зазначило джерело.

За інформацією інформагентства, основною метою вторгнення в Курськ було стримати російські атаки на сході та північному сході України й змусити росію відвести свої війська. Також Київ хотів отримати додаткові важелі впливу в будь-яких майбутніх мирних переговорах. Однак російські сили продовжують просуватися в східному Донбасі.

Зазначається, що країна-агресор росія направила 59 тис. військових до цієї області з моменту початку наступу України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін поставив завдання витіснити ЗСУ з Курської області до 20 січня — дня інавгурації новобраного президента США Дональда Трампа. Главі рф важливо продемонструвати, що він нібито контролює ситуацію.