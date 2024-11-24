Украинская ПВО сбила 50 из 73 российских дронов. Фото:

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Ракурс

Українська ППО вночі знову відбивала атаку російських безпілотників.

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Минулої ночі противник атакував Україну 73 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із Орла та Брянської області рф. Відбивали напад авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Про це Повітряні сили ЗСУ 24 листопада повідомили у Telegram.

Станом на 9.00 було відомо про збиття 50 ворожих безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Житомирській областях. Ще 19 ворожих дронів були локаційно втрачені, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони.

На момент публікації новини в повітрі перебувало чотири російські БпЛА і бойова робота тривала.

Нагадаємо, вночі 24 листопада сили ППО збили всі російські дрони, які ворог запустив у напрямку Києва. Повітряна тривога загалом тривала понад 3 години, а в напрямку столиці БпЛА заходили різними курсами. Попередньо, в Києві обійшлося без руйнувань, а інформація щодо постраждалих не надходила.