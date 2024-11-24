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В Украине насчитывается миллионы переселенцев, фото: Лубенский городской совет

Количество внутренне перемещенных лиц назвали в Раде

24 ноя 2024, 16:01
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Кількість внутрішньо переміщених осіб становить приблизно 5 млн. Вона продовжує зростати, зокрема через наступ ворога та примусову евакуацію з районів ведення бойових дій.


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Про це в інтерв’ю агентству «Укрінформ» розповів член парламентського комітету питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, народний депутат Максим Ткаченко.

Наразі йдеться про приблизно 5 мільйонів осіб ВПО, які змушені були свого часу тікати від війни, від окупації російського агресора, які були змушені залишити свої домівки у пошуках відносної безпеки та спокою, — розповів він.

Ткаченко уточнив, що цифри є приблизними, оскільки є люди, які згодом виїжджають за кордон або повертаються на тимчасово окуповані території.

За його словами, стрімке збільшення кількості ВПО викликане просуванням ворога, оголошенням примусової евакуації, зокрема:

  • на Донеччині — Курахове, Селидове, Покровськ;
  • на Харківському напрямку — Вовчанськ, Куп’янськ.

До нас, як до народних депутатів, співзасновників громадської організації «ВПО України», з початку нової хвилі евакуації, починаючи з травня цього року, вже звернулося близько 15 тисяч осіб, які виїхали зі своїх рідних міст і сіл, — зазначив він. — Щодо загальної кількості, за моїми оцінками, це більше 200 тисяч.

Джерело: «Укрінформ»


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