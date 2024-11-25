Законопроект об уменьшении предельного возраста службы в армии зарегистрировали в Раде

Раде предлагают уменьшить предельный возраст службы в армии, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n201562-zakonoproekt-ob-umenshenii-predelnogo-vozrasta-slujby-v-armii-zaregistrirovali-v-rade.html

Ракурс

У Верховній Раді зареєстрували законопроект № 12222, котрий передбачає зменшення граничного віку перебування на військовій службі з 60 до 55 років.

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У картці документа на сайті Ради вказано, що його ініціаторами є група народних депутатів, зокрема, Олексій Гончаренко, Володимир Ар'єв та Юлія Тимошенко.

Гончаренко у своєму Telegram-каналі наводить такі аргументи на користь ініціативи зі зменшення граничного віку:

більшість чоловіків віком 55−60 років мають гірший стан здоров’я, часто визнаються «обмежено придатними» та фізично не здатні виконувати всі бойові завдання;

військові, які служать з 2022 року, особливо ті, хто зазнав поранень чи досяг віку 50+, потребують ротації або демобілізації;

командири відзначають, що «армія старішає", і старші військовослужбовці не завжди можуть ефективно виконувати певні бойові завдання;

петиція про зниження граничного віку мобілізації до 55 років набрала 25 тис. голосів.