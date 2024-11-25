Законопроект про зменшення граничного віку служби в армії зареєстрували в Раді

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Раді пропонують зменшити граничний вік служби в армії, фото: Офіс президента
Законопроект про зменшення граничного віку служби в армії зареєстрували в Радіhttps://racurs.ua/ua/n201562-zakonoproekt-pro-zmenshennya-granychnogo-viku-slujby-v-armiyi-zareiestruvaly-v-radi.htmlРакурс
У Верховній Раді зареєстрували законопроект № 12222, котрий передбачає зменшення граничного віку перебування на військовій службі з 60 до 55 років.
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У картці документа на сайті Ради вказано, що його ініціаторами є група народних депутатів, зокрема, Олексій Гончаренко, Володимир Ар'єв та Юлія Тимошенко.
Гончаренко у своєму Telegram-каналі наводить такі агрументи на користь ініціативи зі зменшення граничного віку:
- більшість чоловіків віком 55−60 років мають гірший стан здоров’я, часто визнаються «обмежено придатними» та фізично не здатні виконувати всі бойові завдання;
- військові, які служать з 2022 року, особливо ті, хто зазнав поранень чи досяг віку 50+, потребують ротації або демобілізації;
- командири відзначають, що «армія старішає", і старші військовослужбовці не завжди можуть ефективно виконувати певні бойові завдання;
- петиція про зниження граничного віку мобілізації до 55 років набрала 25 тис. голосів.
Водночас, ті, хто хоче продовжити службу, зможуть це зробити за власним бажанням, — зазначив нардеп, додавши, що наполягатиме на швидкому розгляді законопроекту.