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Бойцы ССО совершили налет на позиции врага. Фото: Силы спецопераций
Бойцы ССО совершили налет на позиции врага в Курской области (ВИДЕО)https://racurs.ua/n201575-boycy-sso-sovershili-nalet-na-pozicii-vraga-v-kurskoy-oblasti-video.htmlРакурс
Блискучу операцію проти російських окупантів здійснили українські спецпризначенці.
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У Курській області рф її здійснили бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України. В операції брали участь оператори 73-го морського центру. Про це ССО 26 листопада повідомили у Facebook.
Оператори 73-го морського центра СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого здійснили наліт на позиції противника в Курській області, — йдеться у повідомленні.
Унаслідок нальоту були ліквідовані двоє російських військових. Також бійці ССО опублікували відео бойової роботи. На кадрах можна побачити обстріли, кидання гранат і ліквідованих ворогів.
Нагадаємо, у російській Курській області бійці Сил спеціальних операцій під час заходу в тил ворога знищили 14 російських солдатів та трьох захопили в полон. Також ССО опублікували відео з фрагментами стрілецького бою.
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