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Ракурс
Бійці ССО здійснили наліт на позиції ворога. Фото: Сили спецоперацій

Бійці ССО здійснили наліт на позиції ворога в Курській області (ВІДЕО)

26 лис 2024, 12:19
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Блискучу операцію проти російських окупантів здійснили українські спецпризначенці.


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У Курській області рф її здійснили бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України. В операції брали участь оператори 73-го морського центру. Про це ССО 26 листопада повідомили у Facebook.

Оператори 73-го морського центра СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого здійснили наліт на позиції противника в Курській області, — йдеться у повідомленні.

Унаслідок нальоту були ліквідовані двоє російських військових. Також бійці ССО опублікували відео бойової роботи. На кадрах можна побачити обстріли, кидання гранат і ліквідованих ворогів.

Нагадаємо, у російській Курській області бійці Сил спеціальних операцій під час заходу в тил ворога знищили 14 російських солдатів та трьох захопили в полон. Також ССО опублікували відео з фрагментами стрілецького бою.

Джерело: Ракурс


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