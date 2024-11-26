Бійці ССО здійснили наліт на позиції ворога. Фото: Сили спецоперацій

https://racurs.ua/ua/n201575-biyci-sso-zdiysnyly-nalit-na-pozyciyi-voroga-v-kurskiy-oblasti-video.html

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Блискучу операцію проти російських окупантів здійснили українські спецпризначенці.

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У Курській області рф її здійснили бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України. В операції брали участь оператори 73-го морського центру. Про це ССО 26 листопада повідомили у Facebook.

Оператори 73-го морського центра СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого здійснили наліт на позиції противника в Курській області, — йдеться у повідомленні.

Унаслідок нальоту були ліквідовані двоє російських військових. Також бійці ССО опублікували відео бойової роботи. На кадрах можна побачити обстріли, кидання гранат і ліквідованих ворогів.

Нагадаємо, у російській Курській області бійці Сил спеціальних операцій під час заходу в тил ворога знищили 14 російських солдатів та трьох захопили в полон. Також ССО опублікували відео з фрагментами стрілецького бою.