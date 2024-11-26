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Оккупанты расстреляли пятерых военнопленных. Фото:

Оккупанты расстреляли пятерых военнопленных в Донецкой области

26 ноя 2024, 13:52
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Воєнний злочин вчинили російські загарбники на Донеччині.


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Військові країни-агресора рф розстріляли п’ятьох полонених українських військових на Покровському напрямку. Попередньо, у листопаді 2024 року окупанти штурмували українські позиції поблизу села Петрівка. Військові ЗСУ вимушено відступили та сховалися у приватному будинку, але ворог оточив їх та взяв у полон. Про це Офіс генерального прокурора 26 листопада повідомив у Telegram.

Росіяни змусили українських захисників залишити укриття без зброї та лягти на землю. Далі рашисти розстріляли їх з автоматичної зброї.

Прокуратура розпочата розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, поєднаного з умисним вбивством — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України. В ОГП нагадали, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Нагадаємо, 22 листопада російські загарбники поблизу Вугледара розстріляли п’ятьох полонених бійців ЗСУ. Одного з них вони вбили у лісосмузі, а чотирьох під прицілами автоматичної зброї вивели на дорогу, де також розстріляли. Правоохоронці розпочали розслідувати воєнний злочин.

Источник: Ракурс


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