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Ракурс
Российский БпЛА атаковал гражданское авто. Фото:

Российский БпЛА атаковал гражданское авто — водителя спасли пограничники (ВИДЕО)

26 ноя 2024, 14:19
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Російський дрон атакував цивільне авто на Херсонському напрямку.


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Окупанти скинули з безпілотника боєприпас, який влучив в автомобіль. Серйозно поранений був 46-річний водій. Свідками воєнного злочину стали прикордонники, які надали пораненому першу медичну допомогу, наклали турнікети та зупинили кровотечу. Про це ДСПУ 26 листопада повідомила у Facebook.

На кадрах видно, як після атаки автомобіль зупиняється біля узбіччя, а з машини виходить водій, який падає на асфальт. Постраждалому на допомогу кинулися цивільний та прикордонники, які проїжджали поряд.

Нагадаємо, у вересні пожежники врятували від вогню село Мар’янівка Вишгородського району Київської області. Лісова пожежа через сильний вітер загрожувала житловим будинкам, фермі з тваринами та школі. З вогнем тоді боролися рятувальники з трьох областей.

Источник: Ракурс


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