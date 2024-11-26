Морпехи ВСУ уничтожили вражескую бронегруппу в Курщине. Фото:

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Ракурс

Українські військові знищили російських штурмовиків у Курській області.

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Окупанти здійснили спробу атакувати українські позиції на двох бронемашинах. Протистояли ворогу морські піхотинці з 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Відеозапис бойової роботи бійці 26 листопада опублікували на своїй сторінці у Telegram.

Це лише умовні півгодини з того, що відбувається на лінії бойового зіткнення з ворогом на Курщині. Злагоджені підрозділи миколаївських морських піхотинців продовжують цілодобово тримати оборону та відбивати атаки противника, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями морські піхотинці з Миколаєва успішно відбили атаку ворога в районі населеного пункту Зелений Шлях Курської області. Противник здійснив наступ кількома групами, пересуваючись на баггі, але по ньому відпрацювала не лише українська артилерія, але й оператори FPV-дронів. У ході бою було знищено 11 ворожих баггі та автомобіль із десантом, 20 окупантів було вбито. Ще 16 російських солдатів були поранені.