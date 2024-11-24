Морпіхи ЗСУ на Курщині відбили штурм ворога. Фото:

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Російський штурм у Курській області відбили українські військові.

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Зокрема, морські піхотинці з Миколаєва успішно відбили чергову атаку ворога в районі населеного пункту Зелений Шлях. Противник здійснив наступ кількома групами, пересуваючись на баггі. Про це 24 листопада повідомила «Українська правда» із посиланням на джерела в 36-й ОБрМП.

По ворогах відпрацювала не лише українська артилерія, але й оператори FPV-дронів. Наступ росіян було відбито. У ході бою було знищено 11 ворожих баггі та автомобіль із десантом, 20 окупантів було вбито. Ще 16 російських солдатів були поранені.

Зазначається, що на цьому напрямку противник також використовує інші засоби пересування, такі як мотоцикли та легкові автомобілі, які теж підлягають знищенню українськими військовими.

Нагадаємо, бійці Краматорського прикордонного загону за допомогою FPV-дронів уразили російський танк у районі Вовчанська на Харківщині. Ворожу бронетехніку прикривали кілька потужних РЕБів, але це її не врятувало.

Джерело: «Українська правда»