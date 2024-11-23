FPV-дрони прикордонників знищили російський танк. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n201499-ukrayinski-fpv-drony-dotla-spalyly-vorojyy-tank-pid-vovchanskom-video.html

Ракурс

Українські прикордонники продовжують нищити російських загарбників.

.

Зокрема, у районі міста Вовчанськ на Харківщині бійці Краматорського прикордонного загону за допомогою FPV-дронів уразили російський танк. Ворожу бронетехніку прикривали кілька потужних РЕБів. Про це 23 листопада повідомила Державна прикордонна служба та оприлюднила відповідне відео в YuoTube.

Розвідники виявили ворожий танк, який прямував в бік позицій українських захисників. Один FPV-дрон полетів, щоб уразити ціль противника. При наближенні до танку стало зрозуміло, що на ньому розгорнуті декілька потужних РЕБів. Однак оператори БпЛА обійшли перепони і знищили бронетехніку.

Нагадаємо, 22 листопада рота ударних безпілотних авіаційних комплексів бригади «Помста» Держприкордонслужби знищила чотири ворожі танки за добу. Вражали ворожі цілі на Харківщині, Донеччині та Луганщині.