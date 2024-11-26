Тернополь частично остался без света и воды из-за атаки рф

https://racurs.ua/n201582-ternopol-chastichno-ostalsya-bez-sveta-i-vody-iz-za-ataki-rf.html

Ракурс

У Тернополі стаом на 15.00 приблизно 95 тис. людей досі залишаються без світла, російський обстріл також вплинув на подачу води, тепла та зв’язок.

.

В ОВА повідомили, що росіяни уразили «справді важливий» для всієї області об'єкт. Станом на 11.00 усі об'єкти критичної інфраструктури в місті підключені до електропостачання.

Атака російських безпілотників відбулася у ніч на 26 листпада. Пролунало декілька вибухів.