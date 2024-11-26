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Ракурс
Тернополь частично остался без света и воды из-за атаки рф

Тернополь частично остался без света и воды из-за атаки рф

26 ноя 2024, 15:48
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У Тернополі стаом на 15.00 приблизно 95 тис. людей досі залишаються без світла, російський обстріл також вплинув на подачу води, тепла та зв’язок.


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В ОВА повідомили, що росіяни уразили «справді важливий» для всієї області об'єкт. Станом на 11.00 усі об'єкти критичної інфраструктури в місті підключені до електропостачання.

Атака російських безпілотників відбулася у ніч на 26 листпада. Пролунало декілька вибухів.

Источник: Ракурс


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