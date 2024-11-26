Тернопіль частково залишився без світла та води через атаку рф

https://racurs.ua/ua/n201582-ternopil-chastkovo-zalyshyvsya-bez-svitla-ta-vody-cherez-ataku-rf.html

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У Тернополі стаом на 15.00 приблизно 95 тис. людей досі залишаються без світла, російський обстріл також вплинув на подачу води, тепла та зв’язок.

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В ОВА повідомили, що росіяни уразили «справді важливий» для всієї області об'єкт. Станом на 11.00 усі об'єкти критичної інфраструктури в місті підключені до електропостачання.

Атака російських безпілотників відбулася у ніч на 26 листпада. Пролунало декілька вибухів.