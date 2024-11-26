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Верховный суд поставил точку в деле о возвращении ПриватБанка бывшим владельцам
Верховный суд поставил точку в деле о возвращении ПриватБанка бывшим владельцамhttps://racurs.ua/n201583-verhovnyy-sud-postavil-tochku-v-dele-o-vozvraschenii-privatbanka-byvshim-vladelcam.htmlРакурс
«ПриватБанк» залишається у власності держави. Ігор Коломойський остаточно програв суд про оскарження націоналізації.
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Верховний суд 26 листопада підтвердив неможливість повернення ПриватБанку колишнім власникам. Це означає, що він залишиться у власності держави.
Коломойський, якому належало 41,7% акцій банку, та компанія Triantal Investments LTD, якій належало 16,8%, остаточно програли суд про оскарження націоналізації.
Зазначається, що таким чином «суд захистив інтереси держави як інвестора, яка за рахунок докапіталізації ПриватБанку запобігла краху фінансової системи».
Нагадаємо, що банк націоналізували рішенням уряду у грудні 2016 року. Розгляд цієї справи в судах різних інстанцій тривав майже пʼять років.
ПриватБанк вітає таке справедливе рішення суду. Це приклад того, що в нашій країні панує верховенство права, а незалежні судді працюють в рамках чинного законодавства та демократичних цінностей. Справа Коломойського та компанії. Triantal несла значні ризики для фінансової системи держави через вимоги наших опонентів, проте банк залишається державним. Справу закрито у відповідності до приписів чинного законодавства України щодо неможливості повернення акцій банку колишнім власникам, — зазначила член Правління з питань реорганізації та проблемних активів ПриватБанку Солвіта Деглава.
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