Верховный суд поставил точку в деле о возвращении ПриватБанка бывшим владельцам

https://racurs.ua/n201583-verhovnyy-sud-postavil-tochku-v-dele-o-vozvraschenii-privatbanka-byvshim-vladelcam.html

Ракурс

«ПриватБанк» залишається у власності держави. Ігор Коломойський остаточно програв суд про оскарження націоналізації.

.

Верховний суд 26 листопада підтвердив неможливість повернення ПриватБанку колишнім власникам. Це означає, що він залишиться у власності держави.

Коломойський, якому належало 41,7% акцій банку, та компанія Triantal Investments LTD, якій належало 16,8%, остаточно програли суд про оскарження націоналізації.

Зазначається, що таким чином «суд захистив інтереси держави як інвестора, яка за рахунок докапіталізації ПриватБанку запобігла краху фінансової системи».

Нагадаємо, що банк націоналізували рішенням уряду у грудні 2016 року. Розгляд цієї справи в судах різних інстанцій тривав майже пʼять років.