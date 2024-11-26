Верховний суд поставив крапку у справі про повернення ПриватБанку колишнім власникам

https://racurs.ua/ua/n201583-verhovnyy-sud-postavyv-krapku-u-spravi-pro-povernennya-pryvatbanku-kolyshnim-vlasnykam.html

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«ПриватБанк» залишається у власності держави. Ігор Коломойський остаточно програв суд про оскарження націоналізації.

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Верховний суд 26 листопада підтвердив неможливість повернення ПриватБанку колишнім власникам. Це означає, що він залишиться у власності держави.

Коломойський, якому належало 41,7% акцій банку, та компанія Triantal Investments LTD, якій належало 16,8%, остаточно програли суд про оскарження націоналізації.

Нагадаєио, що банк націоналізували рішенням уряду у грудні 2016 року. Розгляд цієї справи в судах різних інстанцій тривав майже пʼять років.