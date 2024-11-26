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Россияне ударили по остановке общественного транспорта в оккупированной Новой Каховке, есть погибшие и раненые

Россияне ударили по остановке общественного транспорта в оккупированной Новой Каховке, есть погибшие и раненые (ФОТО, ВИДЕО)

26 ноя 2024, 18:40
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Росіяни обстріляли автобусну зупинку в окупованій Новій Каховці, є поранені та загиблі.


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Про це 26 листопада повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом воєнного злочину, максимальне покарання — довічне ув’язнення. Тим часом окупаційні ресурси заявляють загибель чотирьох людей та 17 поранених. Підтвердження цим даним наразі немає.

Источник: Ракурс


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