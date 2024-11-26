Россияне ударили по остановке общественного транспорта в оккупированной Новой Каховке, есть погибшие и раненые

https://racurs.ua/n201593-rossiyane-udarili-po-ostanovke-obschestvennogo-transporta-v-okkupirovannoy-novoy-kahovke-est.html

Ракурс

Росіяни обстріляли автобусну зупинку в окупованій Новій Каховці, є поранені та загиблі.

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Про це 26 листопада повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом воєнного злочину, максимальне покарання — довічне ув’язнення. Тим часом окупаційні ресурси заявляють загибель чотирьох людей та 17 поранених. Підтвердження цим даним наразі немає.