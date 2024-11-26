Росіяни вдарили по зупинці громадського транспорту в окупованій Новій Каховці

https://racurs.ua/ua/n201593-rosiyany-vdaryly-po-zupynci-gromadskogo-transportu-v-okupovaniy-noviy-kahovci-ie-zagybli.html

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Росіяни обстріляли автобусну зупинку в окупованій Новій Каховці, є поранені та загиблі.

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Про це 26 листопада повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом воєнного злочину, максимальне покарання — довічне ув’язнення. Тим часом окупаційні ресурси заявляють загибель чотирьох людей та 17 поранених. Підтвердження цим даним наразі немає.