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Росіяни вдарили по зупинці громадського транспорту в окупованій Новій Каховці
Росіяни вдарили по зупинці громадського транспорту в окупованій Новій Каховці, є загиблі та поранені (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n201593-rosiyany-vdaryly-po-zupynci-gromadskogo-transportu-v-okupovaniy-noviy-kahovci-ie-zagybli.htmlРакурс
Росіяни обстріляли автобусну зупинку в окупованій Новій Каховці, є поранені та загиблі.
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Про це 26 листопада повідомила Херсонська обласна прокуратура.
Правоохоронці розпочали розслідування за фактом воєнного злочину, максимальне покарання — довічне ув’язнення. Тим часом окупаційні ресурси заявляють загибель чотирьох людей та 17 поранених. Підтвердження цим даним наразі немає.