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Росіяни вдарили по зупинці громадського транспорту в окупованій Новій Каховці

Росіяни вдарили по зупинці громадського транспорту в окупованій Новій Каховці, є загиблі та поранені (ФОТО, ВІДЕО)

26 лис 2024, 18:40
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Росіяни обстріляли автобусну зупинку в окупованій Новій Каховці, є поранені та загиблі.


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Про це 26 листопада повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом воєнного злочину, максимальне покарання — довічне ув’язнення. Тим часом окупаційні ресурси заявляють загибель чотирьох людей та 17 поранених. Підтвердження цим даним наразі немає.

Джерело: Ракурс


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