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Ракурс
Мощные взрывы прогремели в оккупированном Крыму. Фото: «Крымский ветер»

Мощные взрывы прогремели в оккупированном Крыму (ФОТО)

27 ноя 2024, 10:50
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Вибухи в окупованому Криму прогриміли у середу вранці, 27 листопада.


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На півострові була оголошена повітряна тривога. Місцева «влада» заявила про роботу протиповітряної оборони. Роботу ППО чули на аеродромі «Саки» в Новофедорівці, аеродромі «Бельбек» та з району Інкермана. Про це повідомив Telegram-канал «Кримський вітер».

Так званий Севастополя Михайло Развожаєв заявив про нібито дві збиті повітряні цілі над акваторією в районі Північної сторони.

Однак «Кримський вітер» пише про прильоти на аеродромах «Бельбек» й «Саки». Також приліт зафіксовано у Севастополі. Зокрема, у районі Чорноморського військово-морського училища ім. Нахімова видніється стовп диму.

Потужні вибухи прогриміли в окупованому Криму. Фото: «Кримський вітер»

Потужні вибухи прогриміли в окупованому Криму. Фото: «Кримський вітер»

Потужні вибухи прогриміли в окупованому Криму. Фото: «Кримський вітер»

Нагадаємо, 26 листопада невідомі безпілотники атакували територію Ростовської області рф. Місцеві пабліки повідомляли про вибухи у різних населених пунктах. Зокрема, гучно було не лише в Таганрозі, Новошахтинську, Каменську та Зернограді, але й у селі Новобессергенівка. Біля Таганрогу, за відкритими даними, розташовані два військові аеродроми.

Источник: Ракурс


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