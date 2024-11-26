Невідомі дрони вночі атакували Ростовську область. Фото:

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Ракурс

Атака невідомих безпілотників відбулася на територію Ростовської області рф.

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Наліт БпЛА відбувся у ніч на 26 листопада. Окупанти заявили, що нібито було збито чотири безпілотники у районі Новошахтинська, Таганрога, Каменська та Зернограду. Традиційно «постраждалих та руйнувань на землі немає". Відповідну заяву губернатор Ростовської області Юрій Слюсар поширив у Telegram.

Місцеві пабліки повідомили про вибухи у різних населених пунктах. Зокрема, гучно було не лише в Таганрозі, Новошахтинську, Каменську та Зернограді, але й у селі Новобессергенівка. Як відомо, біля Таганрогу, за відкритими даними, розташовані два військові аеродроми.

Нагадаємо, 25 листопада Сили оборони України атакували низку важливих об'єктів у Брянській, Калузькій та Курській областях росії. В Генштабі ЗСУ заявили про успішне ураження нафтобази в Калузькій області. А російська пропаганда заявила про атаку ракетами ATACMS по військовому аеродромі «Халіно» в Курській області.