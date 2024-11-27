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В Украине продолжаются отключения электроэнергии, фото:
В Украине 28 ноября будут применять одну очередь отключений — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n201622-v-ukraine-28-noyabrya-budut-primenyat-odnu-ochered-otklucheniy-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні завтра, 28 листопада, застосовуватимуть одну чергу відключень електроенергії.
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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Час застосування і обсяг обмежень будуть такими:
- 8.00 — 19.00 — одна черга відключень для побутових споживачів;
- 7.00 — 20.00 — застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
В «Укренерго» наголошують:
- компанія визначає лише кількість черг, які мають бути знеструмлені. Графіки відключень для кожної окремої черги — визначають обленерго;
- час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень слід дізнаватися на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.
Будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком, — закликають в «Укренерго».
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