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Ракурс
В Україні тривають відключення електроенергії

В Україні 28 листопада застосовуватимуть одну чергу відключень — Укренерго

27 лис 2024, 19:04
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В Україні завтра, 28 листопада, застосовуватимуть одну чергу відключень електроенергії.


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

  • 8.00 — 19.00 — одна черга відключень для побутових споживачів;
  • 7.00 — 20.00 — застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

В «Укренерго» наголошують:

  • компанія визначає лише кількість черг, які мають бути знеструмлені. Графіки відключень для кожної окремої черги — визначають обленерго;
  • час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень слід дізнаватися на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

Будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком, — закликають в «Укренерго».

Джерело: Ракурс


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