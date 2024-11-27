В Україні тривають відключення електроенергії

https://racurs.ua/ua/n201622-v-ukrayini-28-lystopada-zastosovuvatymut-odnu-chergu-vidkluchen-ukrenergo.html

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В Україні завтра, 28 листопада, застосовуватимуть одну чергу відключень електроенергії.

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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

8.00 — 19.00 — одна черга відключень для побутових споживачів;

7.00 — 20.00 — застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

В «Укренерго» наголошують:

компанія визначає лише кількість черг, які мають бути знеструмлені. Графіки відключень для кожної окремої черги — визначають обленерго;

час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень слід дізнаватися на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.