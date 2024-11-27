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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Bit.ua

Зеленский рассказал, когда подпишет Госбюджет-2025

27 ноя 2024, 20:59
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Президент України Володимир Зеленський 28 вересня підпише закон про держбюджет на 2025 рік.


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Про це Зеленський сьогодні, 27 вересня, повідомив у вечірньому відеозверненні.

Він зазначив, що сьогодні провів нараду з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром фінансів Сергієм Марченком та представниками Верховної Ради, в ході якої обговорили основні параметри державного бюджету на наступний рік та фінансову готовність як на грудень, так і на наступний рік.

Домовилися, що завтра я підпишу закон про державний бюджет на наступний рік — одразу після того, як закон надійде з Верховної Ради. Головне — усі фінансові потреби України на найближчий час і на наступний рік гарантовані, — зазначив Зеленський.

Источник: Ракурс


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