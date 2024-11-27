Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Володимир Зеленський, фото: Bit.ua

Зеленський розповів, коли підпише Держбюджет-2025

27 лис 2024, 20:59
999

Президент України Володимир Зеленський 28 вересня підпише закон про держбюджет на 2025 рік.


.

Про це Зеленський сьогодні, 27 вересня, повідомив у вечірньому відеозверненні.

Він зазначив, що сьогодні провів нараду з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром фінансів Сергієм Марченком та представниками Верховної Ради, в ході якої обговорили основні параметри державного бюджету на наступний рік та фінансову готовність як на грудень, так і на наступний рік.

Домовилися, що завтра я підпишу закон про державний бюджет на наступний рік — одразу після того, як закон надійде з Верховної Ради. Головне — усі фінансові потреби України на найближчий час і на наступний рік гарантовані, — зазначив Зеленський.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів