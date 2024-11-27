Зеленський розповів, коли підпише Держбюджет-2025

Ракурсhttps://racurs.ua/
Володимир Зеленський, фото: Bit.ua
Зеленський розповів, коли підпише Держбюджет-2025https://racurs.ua/ua/n201626-zelenskyy-rozpoviv-koly-pidpyshe-derjbudjet-2025.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський 28 вересня підпише закон про держбюджет на 2025 рік.
.
Про це Зеленський сьогодні, 27 вересня, повідомив у вечірньому відеозверненні.
Він зазначив, що сьогодні провів нараду з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром фінансів Сергієм Марченком та представниками Верховної Ради, в ході якої обговорили основні параметри державного бюджету на наступний рік та фінансову готовність як на грудень, так і на наступний рік.
Домовилися, що завтра я підпишу закон про державний бюджет на наступний рік — одразу після того, як закон надійде з Верховної Ради. Головне — усі фінансові потреби України на найближчий час і на наступний рік гарантовані, — зазначив Зеленський.
Читайте також
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...