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Ракурс
Денис Шмигаль, фото: соціальні мережі

Підвищення податків набуде чинності з 1 грудня — Шмигаль

27 лис 2024, 18:23
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Закони про державний бюджет на 2025 рік та про зміни до податкового кодексу будуть підписані вже найближчими днями та набудуть чинності з 1 грудня.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Уряд вже звернувся до президента України щодо якнайшвидшого підписання цих законів. Вони є однією з ключових вимог наших кредиторів. Вони є важливими для наповнення коштами всіх витратних статей для оборони нашої держави цього року та наступного, — зазначив він.

За словами прем'єра, після підписання цих законів уряд отримає додатковий ресурс для закупівлі зброї та амуніції та виплату заробітних плат Сил безпеки й оборони.

60% видатків держбюджету-2025 припадає на сектор безпеки та оборони. Наступного року ми витратимо на армію понад 2,2 трлн грн — значно більше, ніж бюджет країни мирного часу, — наголосив він.

Джерело: Ракурс


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