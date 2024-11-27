Денис Шмигаль, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n201620-pidvyschennya-podatkiv-nabude-chynnosti-z-1-grudnya-shmygal.html

Ракурс

Закони про державний бюджет на 2025 рік та про зміни до податкового кодексу будуть підписані вже найближчими днями та набудуть чинності з 1 грудня.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Уряд вже звернувся до президента України щодо якнайшвидшого підписання цих законів. Вони є однією з ключових вимог наших кредиторів. Вони є важливими для наповнення коштами всіх витратних статей для оборони нашої держави цього року та наступного, — зазначив він.

За словами прем'єра, після підписання цих законів уряд отримає додатковий ресурс для закупівлі зброї та амуніції та виплату заробітних плат Сил безпеки й оборони.