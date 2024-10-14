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Підвищення податків - у Раді відхилили усі блокуючі постанови
Підвищення податків — у Раді відхилили усі блокуючі постановиhttps://racurs.ua/ua/n200229-pidvyschennya-podatkiv-u-radi-vidhylyly-usi-blokuuchi-postanovy.htmlРакурс
Парламент відхилив всі 13 постанов, що блокували підписання законопроєкту про підвищення податків. Про це повідомив yардеп від фракції «Голос», заступник голови комітету Ради з питань податкової політики Ярослав Железняк.
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На його думку, документ буде підписано спікером Русланом Стефанчуком та президентом у найближчі дні. Закон вступає в силу з наступного дня після опублікування.
Законопроєкт, за який проголосували 10 жовтня, передбачає, зокрема, збільшення військового збору з 1,5% до 5% і впровадження військового збору для ФОПів.
Верховна Рада 10 жовтня проголосувала за законопроєкт про найбільше від початку повномасштабного вторгнення збільшення податків в Україні.
У бюджеті на 2024 рік утворилася «дірка» у 500 млрд грн, оскільки військові витрати, які фінансують виключно українські платники податків збільшилися, а у січні-вересні іноземна допомога покрила лише 69% потреб держбюджету у додатковому фінансуванні.
Основні зміни для громадян та бізнесу — збільшення військового збору з 1,5% до 5% та запровадження цього збору для фізосіб-підприємців.
Анна Хоменко, бухгалтерка для ФОП на єдиному податку і податковий консультант, пояснила в ефірі «Вечірнього району»:
Якщо зарплата умовно була 10 тис. грн, а військовий збір становив 150 грн, то тепер ВЗ становитиме 500 грн, відповідно на руки людина отримуватиме меншу суму.
Найбільше, на її думку, зросте податкове навантаження на ФОПів 1 та 2 групи.
Основні зміни:
- збільшення військового збору з 1,5% до 5%;
- ВЗ 1% від доходу для ФОП 3 групи;
- ВЗ 10% мінімальної зарплати для ФОП 1, 2 та 4 груп;
- 50% податку на надприбуток для банків;
- 25% податку на прибуток для фінкомпаній;
- перехід на помісячну звітність по ПДФО.