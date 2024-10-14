Підвищення податків - у Раді відхилили усі блокуючі постанови

https://racurs.ua/ua/n200229-pidvyschennya-podatkiv-u-radi-vidhylyly-usi-blokuuchi-postanovy.html

Ракурс

Парламент відхилив всі 13 постанов, що блокували підписання законопроєкту про підвищення податків. Про це повідомив yардеп від фракції «Голос», заступник голови комітету Ради з питань податкової політики Ярослав Железняк.

.

На його думку, документ буде підписано спікером Русланом Стефанчуком та президентом у найближчі дні. Закон вступає в силу з наступного дня після опублікування.

Законопроєкт, за який проголосували 10 жовтня, передбачає, зокрема, збільшення військового збору з 1,5% до 5% і впровадження військового збору для ФОПів.

Верховна Рада 10 жовтня проголосувала за законопроєкт про найбільше від початку повномасштабного вторгнення збільшення податків в Україні.

У бюджеті на 2024 рік утворилася «дірка» у 500 млрд грн, оскільки військові витрати, які фінансують виключно українські платники податків збільшилися, а у січні-вересні іноземна допомога покрила лише 69% потреб держбюджету у додатковому фінансуванні.

Основні зміни для громадян та бізнесу — збільшення військового збору з 1,5% до 5% та запровадження цього збору для фізосіб-підприємців.

Анна Хоменко, бухгалтерка для ФОП на єдиному податку і податковий консультант, пояснила в ефірі «Вечірнього району»:

Якщо зарплата умовно була 10 тис. грн, а військовий збір становив 150 грн, то тепер ВЗ становитиме 500 грн, відповідно на руки людина отримуватиме меншу суму.

Найбільше, на її думку, зросте податкове навантаження на ФОПів 1 та 2 групи.

Основні зміни: