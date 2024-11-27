Кабмин направляет 3,8 млрд грн с поддержки бизнеса и разминирования на «кэшбек» и «тысячу Зеленского» (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n201628-kabmin-napravlyaet-3-8-mlrd-grn-s-podderjki-biznesa-i-razminirovaniya-na-keshbek-i-tysyachu.htmlРакурс
Кабмін ухвалив рішення перерозподілити видатки з бюджету, в результаті якого на «національний кешбек» та так звану «тисячу Зеленського» (програму «Зимова підтримка») планують перенаправити 3,8 млрд грн.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив перший заступник голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики народний депутат Ярослав Железняк, опублікувавши відповідне рішення уряду від 26 листопада.
Кабін вирішив забрати гроші з програми підтримки бізнесу та розмінування і відправити додаткові 3,8 млрд грн в цьому році на… кешбек і «1000 від Зеленського», — зазначив він.
Згідно з опублікованим Железняком документом, Мінекономіки має перерозподілити видатки державного бюджету на загальну суму 3,8 млрд грн, зменшивши видатки на:
- часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки та обладнання українського виробництва — понад 99,8 млн грн;
- державну підтримку інвестиційних проектів — 1,76 млрд грн;
- компенсацію витрат за гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель — 2 млрд грн.
Цим же рішенням уряду передбачено, що 3 млрд. 862 млн. 669,1 тис. гривен будуть спрямовані на програму «Підтримка внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги».