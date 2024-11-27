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На кэшбек и зимнюю поддержку направят 3,8 млрд грн, фото: Корреспондент.net

Кабмин направляет 3,8 млрд грн с поддержки бизнеса и разминирования на «кэшбек» и «тысячу Зеленского» (ДОКУМЕНТ)

27 ноя 2024, 22:15
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Кабмін ухвалив рішення перерозподілити видатки з бюджету, в результаті якого на «національний кешбек» та так звану «тисячу Зеленського» (програму «Зимова підтримка») планують перенаправити 3,8 млрд грн.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив перший заступник голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики народний депутат Ярослав Железняк, опублікувавши відповідне рішення уряду від 26 листопада.

Кабін вирішив забрати гроші з програми підтримки бізнесу та розмінування і відправити додаткові 3,8 млрд грн в цьому році на… кешбек і «1000 від Зеленського», — зазначив він.

Згідно з опублікованим Железняком документом, Мінекономіки має перерозподілити видатки державного бюджету на загальну суму 3,8 млрд грн, зменшивши видатки на:

  • часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки та обладнання українського виробництва — понад 99,8 млн грн;
  • державну підтримку інвестиційних проектів — 1,76 млрд грн;
  • компенсацію витрат за гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель — 2 млрд грн.

Цим же рішенням уряду передбачено, що 3 млрд. 862 млн. 669,1 тис. гривен будуть спрямовані на програму «Підтримка внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги».

Источник: Ракурс


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