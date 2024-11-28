Во Львове появилась улица в честь Ирины Фарион

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Ракурс

У Львові перейменували вулицю Технічну у Львові на честь Ірини Фаріон.

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Таке рішення ухвалили 28 листопада під час чергового засідання сесії Львівської міської ради.

Колишня вулиця Технічна, а тепер — Ірини Фаріон сполучає вулицю Бандери від студентського містечка Львівської політехніки з парком Івана Франка та простором ЛНУ імені Івана Франка.

2 вересня в Івано-Франківську проголосували за перейменування вулиці Гвардійської на Ірини Фаріон.

Фаріон убили у дворі її будинку 20 липня. 26 липня підозрюваний у вбивстві Фаріон 18-річний В’ячеслав Зінченко сказав журналістам, що з «Фаріон нічого не робив» та «нікого не вбивав». Він відмовився коментувати ставлення до неонацистських рухів, говорити про своє ставлення до росії як держави, але заявив, що «абсолютно негативно» ставиться до правлячого там режиму.

У жовтні на війні загинув зять Ірини Фаріон Василь Особа. Лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок повідомив, що «у бою з окупантами на Сіверському напрямку загинув український воїн, патріот, наш побратим, боєць Легіону Свободи, мінометник, старший солдат Василь Особа».

Василь захищав Україну у 4-му батальйоні «Сила Свободи» Бригади швидкого реагування НГУ «Рубіж» і віддав життя за державу".