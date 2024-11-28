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Президент подписал закон о госбюджете-2025
Президент подписал закон о госбюджете-2025https://racurs.ua/n201647-prezident-podpisal-zakon-o-gosbudjete-2025.htmlРакурс
Президент України підписав закон про державний бюджет на 2025 рік.
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Про це повідомив 28 листопада очільник Кабмін Денис Шмигаль.
За його словами, пріоритетом кошторису залишається захист України — фінансування Сил безпеки й оборони, закупівля й виробництво зброї, дронів та техніки. Ідеться про 2,23 трлн грн.
На 420,9 млрд грн профінанасують соціальний захист, 217 млрд грн — охорону здоров’я, 199 млрд грн — освіту.
Загалом видатки наступного року заплановані на рівні 3,6 трлн грн. Доходи — 2,05 трлн грн.
Уряд чітко розуміє, що наступний фінансовий рік пройдемо впевнено. Маємо злагодженість гілок влади та міцну підтримку наших партнерів, — запевник прем'єр-мінстр.
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