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Ракурс
Президент підписав закон про держбюджет-2025

Президент підписав закон про держбюджет-2025

28 лис 2024, 15:15
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Президент України підписав закон про державний бюджет на 2025 рік.


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Про це повідомив 28 листопада очільник Кабмін Денис Шмигаль.

За його словами, пріоритетом кошторису залишається захист України — фінансування Сил безпеки й оборони, закупівля й виробництво зброї, дронів та техніки. Ідеться про 2,23 трлн грн.

На 420,9 млрд грн профінанасують соціальний захист, 217 млрд грн — охорону здоров’я, 199 млрд грн — освіту.

Загалом видатки наступного року заплановані на рівні 3,6 трлн грн. Доходи — 2,05 трлн грн.

Уряд чітко розуміє, що наступний фінансовий рік пройдемо впевнено. Маємо злагодженість гілок влади та міцну підтримку наших партнерів, — запевник прем'єр-мінстр.

Джерело: Ракурс


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